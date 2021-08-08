Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:38
Просмотров: 58

В районе "Металлиста" в многоэтажке находится мужчина с гранатой: на место прибыла полиция (видео)

В районе Металлиста в многоэтажке находится мужчина с гранатой: на место прибыла полиция (видео)

В Харькове в доме на Днепровской, 1 (район стадиона «Металлист») неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

«Какой-то неадекват грозится взорвать гранату в доме на Днепровской, 1 (район «Металлиста»)», - сказано в сообщении в одном из харьковских Телеграмм-каналов.

Там же опубликовано соответствующее видео с места событий.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыли правоохранители. Жильцов эвакуировали во двор, территорию оцепили.

Официальная информация уточняется у полиции.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 