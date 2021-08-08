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В районе "Металлиста" в многоэтажке находится мужчина с гранатой: на место прибыла полиция (видео)
В Харькове в доме на Днепровской, 1 (район стадиона «Металлист») неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
«Какой-то неадекват грозится взорвать гранату в доме на Днепровской, 1 (район «Металлиста»)», - сказано в сообщении в одном из харьковских Телеграмм-каналов.
Там же опубликовано соответствующее видео с места событий.
По словам очевидцев, на место происшествия прибыли правоохранители. Жильцов эвакуировали во двор, территорию оцепили.
Официальная информация уточняется у полиции.
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