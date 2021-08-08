Айна Тимчук: Каждый житель Харьковщины может выбирать, где и какой вакциной сделать прививку против COVID-19

Каждый житель Харьковщины может выбирать, где и какой вакциной сделать прививку против COVID-19.

Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Айна Тимчук.

Как передвет пресс-служба ХОГА, сегодня, 8 августа, глава области ознакомилась с работой центров массовой вакцинации населения в районах области и в городе Харькове.

«Сейчас, когда есть серьезная угроза новой волны COVID-19 в Украине, необходимо в кратчайшие сроки охватить вакцинацией максимальное количество граждан. Ведь мы понимаем, что только вакцинация и коллективный иммунитет могут гарантировать нам безопасность и не допустить повторения сценария предыдущих волн - переполненных больниц, жесткого карантина, закрытия границ», - отметила Айна Тимчук.

Она подчеркнула, что государство сегодня делает все для проведения эффективной прививочной кампании. Регионы имеют в достаточном количестве все зарегистрированные в Украине вакцины, которые признаются во всем мире.

«В городе Харькове и в районах области работают 23 центра массовой вакцинации, а также пункты вакцинации на базе медицинских учреждений. Мобильные бригады работают на выездах: прививают коллективы на предприятиях, чтобы людям не нужно было никуда ездить, тратить время на очереди. Делаем все, чтобы процесс был как можно более комфортным для людей. Все жители области могут выбирать, где им удобнее сделать прививку, в какое время и какой вакциной, - подчеркнула глава Харьковской ОГА. - За последние дни мы объехали все центры массовой вакцинации в области. Видим, что люди активно идут в центры. Там для них созданы удобные условия, есть возможность вакцинироваться как по предварительной записи, так и через живую очередь. Если при осмотре центров были обнаружены какие-то недостатки, то они будут отработаны».

Один из центров массовой вакцинации, которые посетила председатель Харьковской ОГА, - центр в Песочине. Здесь ежедневно прививают 75-100 человек, рассказала врач общей практики - семейной медицины Центра первичной медицинской помощи №2 Харьковского района Олеся Лапта.

«Мы работаем ежедневно, с 9-ти до 18-ти. Сейчас вакцинируем двумя вакцинами – Moderna и Comirnaty, производитель Pfizer. Каждый человек сам выбирает вакцину. Мы ежедневно проводим огромную работу с населением - рассказываем, как важно вакцинировать себя, своих близких. Поэтому многие идут вакцинироваться. У нас очень удобно организована работа: есть несколько кабинетов, зал ожидания. Кабинеты отделены друг от друга, сохраняем дистанцию, масочный режим».

Жительница Песочина Инна Сопильник очень положительно оценивает идею открытия центров вакцинации не только на базе медучреждений.

«Всегда удобнее проходить такие процедуры возле дома. Поэтому это очень хорошая инициатива - открыть такие пункты по городу, по селам, ближе к людям, к месту жительства. Благодаря этому процедура не занимает много времени. Пришел в любое время, даже в выходной, получил прививку или ответы на все вопросы - и можешь заниматься своими делами дальше», - говорит Инна.

Такого же мнения придерживается и харьковчанин Артем, который получил уже вторую прививку в центре массовой вакцинации на ул. Тринклера, 6. Этот центр сегодня также посетила Айна Тимчук.

«Во-первых, это удобное место в центре Харькова, во-вторых, очень важно, что центр вакцинации работает на выходных. В будние дни я работаю, поэтому к семейному врачу идти неудобно. А в выходной я могу распоряжаться своим временем», - отметил мужчина.

Всего в области на сегодня сделано уже почти 410 тысяч прививок против COVID-19. За прошедшие сутки было сделано более 7,5 тысяч прививок - это один из лучших показателей по стране.

Агентство Телевидения Новости