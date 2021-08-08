Харьковские патрульные помогли харьковчанину с травмированным ребенком срочно добраться до больницы (видео)

Харьковские патрульные Дмитрий Тертышный и Богдан Песиков помогли харьковчанину с ребенком, которому требовалась срочная медицинская помощь, оперативно добраться в больницу, сопроводив их на автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, днем ​​7 августа на Салтовском Шоссе к патрульным обратился мужчина и сообщил, что в его автомобиле находится малолетний сын, который сильно травмировался и нуждается в срочной помощи врачей. Мужчина волновался, что из-за осложнения движения они не успеют вовремя доехать до медучреждения.

Патрульные включили световые и звуковые сигналы и начали сопровождение машины в больницу, где пострадавшего мальчика уже ждали медики.

Мужчина поблагодарил инспекторов полиции за помощь.





Агентство Телевидения Новости