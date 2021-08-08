Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:38
Просмотров: 148

Полиция застала харьковчанина, угрожавшего устроить взрыв в многоэтажке, спящим: подробности

Полиция застала харьковчанина, угрожавшего устроить взрыв в многоэтажке, спящим: подробности

Полицейские проверили информацию о возможном взрыве в многоэтажке в Слободском районе Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что житель 9-этажки по улице Днепровской угрожает взорвать подъезд дома, поступило в полицию 8 августа в 15:24 от соседей злоумышленника.

Прибывшие на место патрульные эвакуировали жителей квартир подъезда.

При выезде на место следственно-оперативная группа обнаружила мужчину, который якобы угрожал взорвать дом, спящим.

Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили.

На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила 46-летнего мужчину в Харковськую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства происшествия выясняются.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 