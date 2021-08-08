Полиция застала харьковчанина, угрожавшего устроить взрыв в многоэтажке, спящим: подробности

Полицейские проверили информацию о возможном взрыве в многоэтажке в Слободском районе Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что житель 9-этажки по улице Днепровской угрожает взорвать подъезд дома, поступило в полицию 8 августа в 15:24 от соседей злоумышленника.

Прибывшие на место патрульные эвакуировали жителей квартир подъезда.

При выезде на место следственно-оперативная группа обнаружила мужчину, который якобы угрожал взорвать дом, спящим.

Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили.

На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила 46-летнего мужчину в Харковськую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства происшествия выясняются.

Агентство Телевидения Новости