Кирилловку снова накрыл мощный ливень, дворы и дома затопило водой

В курортной Кирилловке снова прошел мощный ливень, после которого некоторые дворы и дома в поселке затопило водой.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

"По данным гидрометстанций, в Кирилловке 7 августа был сильный дождь и шквальный ветер скоростью до 20 метров в секунду. В результате сильного ливня вода попала в 3 частные домовладения на улице Приморский бульвар", - сказано в сообщении.

Также на сайте ГСЧС Запорожской области опубликованы фотокадры, на которых видны последствия непогоды.

Спасатели с помощью мотопомп откачали около 600 куб.м воды.

В результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации последствий непогоды привлекалась 1 единица спасательной техники, 3 мотопомпы и 6 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, как сообщалось ранее, в Кирилловке 17 июня разразилась гроза с сильным дождем и ветром, а в акватории Азовского моря разыгрался шторм. В результате непогоды базы отдыха, расположенные на первой линии у моря.

Агентство Телевидения Новости