Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 13 заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 13 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения заболевания, опубликованные на сайте СНБО.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 149 930 заболевших.

За минувшие сутки не умер ни один пациент с COVID-19, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 3 617 летальных случаев.

При этом 145 267 заболевших уже выздоровели (18 из них – за прошлые сутки), 1046 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 5 человек.

Напомним, за прошлые сутки диагноз «коронавирус» в Харьковской области установили 38 заболевшим, скончались 2 пациентов.

Агентство Телевидения Новости