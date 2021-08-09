Двух сотрудников харьковского СИЗО подозревают в служебной халатности из-за убийства осужденного заключенным

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении двум должностным лицам Харьковского следственного изолятора по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия в виде смерти человека в учреждении (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, младший инспектор СИЗО и старший по корпусу, ненадлежащим относясь к своим служебным обязанностям, нарушили требования Инструкции по обеспечению режима в спецучреждении, который предусматривает раздельное содержание лиц, взятых под стражу и осужденных.

Указанные сотрудники СИЗО не провели утреннюю поверку заключенных и осужденных, не осуществили надлежащего приема-сдачи дежурства и не обеспечили проведение технического осмотра камеры во время проверки.

5 декабря 2020 между заключенным и осужденным, которые в нарушение требований Инструкции содержались в одной камере, произошел конфликт. Мужчина, осужденный за совершение грабежа, находился в состоянии алкогольного опьянения и выразил свое неприязненное отношение к заключенному, который находился под стражей по подозрению в совершении умышленного убийства. При этом заключенный нуждался в усиленном надзоре из-за психического состояния здоровья. В ходе конфликта заключенный нанес осужденному телесные повреждения, из-за которых тот скончался.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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