В селе на Харьковщине из-за короткого замыкания загорелось кафе

В Богодуховском районе Харьковщины вечером 8 августа произошел пожар в сельском кафе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 августа в 19:49 на номер «101» поступила информация о том, что в селе Рябоконево Краснокутской ОТГ на ул. Яблоневой, 11 произошел пожар в кафе «Шеренок».

Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что горит крыша кафе на площади 200 кв.м. и пристройка к кухне на площади 50 кв.м.

Пожар был локализован в 22:07 и ликвидирован в 01:40.

По данным ГСЧС - причина возникновения пожара - короткое замыкание электросети.

Агентство Телевидения Новости