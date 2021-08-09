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В Украине появится электронный реестр ветеранов
В Украине появится электронный реестр ветеранов.
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов. В тестовом режиме его запустят ко Дню Независимости.
По ее словам, реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете.
"Мы его (реестр, - ред.) в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск", - сообщила она.
Напомним, удостоверения участников боевых действий интегрируют в приложение "Дія".
Отметим, в Украине планируют создать Федерацию ветеранского спорта.
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