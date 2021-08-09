В Украине появится электронный реестр ветеранов.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов. В тестовом режиме его запустят ко Дню Независимости.

По ее словам, реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете.

"Мы его (реестр, - ред.) в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск", - сообщила она.

Напомним, удостоверения участников боевых действий интегрируют в приложение "Дія".

Отметим, в Украине планируют создать Федерацию ветеранского спорта.

Агентство Телевидения Новости