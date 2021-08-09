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На Харьковщине участники АТО/ООС получают бесплатную стоматологическую помощь

На Харьковщине участники АТО/ООС получают бесплатную стоматологическую помощь

На Харьковщине участники АТО/ООС получают бесплатную стоматологическую помощь.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, дентальные имплантаты воинам устанавливают в рамках благотворительной программы «От всего сердца» на базе Университетского стоматологического центра ХНМУ.

7 августа начальник Управления по делам ветеранов Харьковской областной государственной администрации Олег Пуль вместе с начальником Отдела по Харьковской области Министерства по делам ветеранов Украины Еленой Знатковой посетили стоматологический центр.

Как рассказала руководитель Университетского стоматологического центра Харьковского национального медицинского университета Марина Бирюкова, заведение уже 6-й год бесплатно предоставляет стоматологическую помощь по установке дентальных имплантов участникам АТО/ООС.

«Проект, который начинался как волонтерская инициатива, продолжается шестой год, за это время к стоматологам обратились около 30 участников АТО/ООС. Благодаря украинскому производителю дентальных имплантов, который бесплатно предоставляет стоматологические материалы и имплантаты, команда стоматологов нашего центра имеет возможность предоставить бесплатную стоматологическую помощь участникам боевых действий», - отметила Марина Бирюкова.

Олег Пуль подчеркнул, что такая помощь для участников АТО/ООС необходима.

«Учитывая актуальность стоматологической реабилитации для участников АТО/ООС, во время мероприятия мы обсудили важность местной или государственной поддержки этой инициативы», - сообщил Олег Пуль.

Агентство Телевидения Новости

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