Финляндия изменила правила пересечения границы

Финляндия с понедельника, 9 августа, открыла границы для украинцев и вводит ограничения прибытия для граждан некоторых стран.

“С понедельника снимаются ограничения на въезд в Финляндию для тех, кто прибывает из Украины прямыми рейсами. Сейчас между Киевом и Хельсинки дважды в неделю - по средам и субботам - летает украинская авиакомпания SkyUp”, - говорится в сообщении издания Yle.

Одновременно с 9 августа восстанавливаются ограничения на въезд в Финляндию из Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Жителям этих стран для въезда требуется веское основание.

Ограничения сохранятся до 22 августа.

Как сообщалось ранее, с субботы, 7 августа, Венгрия сняла ограничения для украинцев, которые едут в страну наземным транспортом. Отныне им не надо сдавать ПЦР-тесты, соблюдать карантин или предоставлять справки о вакцинации.

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