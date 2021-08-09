Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:13
Просмотров: 142

Финляндия изменила правила пересечения границы

Финляндия изменила правила пересечения границы

Финляндия с понедельника, 9 августа, открыла границы для украинцев и вводит ограничения прибытия для граждан некоторых стран.

“С понедельника снимаются ограничения на въезд в Финляндию для тех, кто прибывает из Украины прямыми рейсами. Сейчас между Киевом и Хельсинки дважды в неделю - по средам и субботам - летает украинская авиакомпания SkyUp”, - говорится в сообщении издания Yle.

Одновременно с 9 августа восстанавливаются ограничения на въезд в Финляндию из Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Жителям этих стран для въезда требуется веское основание.

Ограничения сохранятся до 22 августа.

Как сообщалось ранее, с субботы, 7 августа, Венгрия сняла ограничения для украинцев, которые едут в страну наземным транспортом. Отныне им не надо сдавать ПЦР-тесты, соблюдать карантин или предоставлять справки о вакцинации.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 