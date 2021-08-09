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Харьковский завод Новомет принял участие во всеукраинской акции по борьбе с амброзией

Харьковский завод Новомет принял участие во всеукраинской акции по борьбе с амброзией

7 августа сотрудники Харьковского коксового завода Новомет совместно с группой активистов и администрацией Ново-Баварского района приняли участие во всеукраинской акции СТОП амброзия.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

От опасного сорняка очистили участок по адресу ул. Селянская, 25, рядом с детской площадкой.

«Новомет – ответственное предприятие и мы стремимся поддерживать диалог с местными жителями, нашими соседями. Нам не безразличны проблемы экологии в этом районе и его безопасности для жизни. В том числе и потому, что значительная часть наших сотрудников живет неподалеку. Поэтому, когда активисты обратились к нам с этой инициативой, мы с удовольствием ее поддержали», - рассказал главный инженер предприятия Андрей Бондаренко.

По его словам, сегодняшний субботник только начало работы по борьбе с амброзией. Все кусты на участке уже выкорчеваны, теперь освободившиеся участки нужно будет вскопать и засеять газонной травой либо растениями, которые не позволят попавшим сюда семенам сорняков укореняться.

«Мы уже закупили для этих целей семена газонной травы. Консультации с озеленителями показали, что если засеять ее в конце лета и обеспечить достаточный полив, к весне можно получить лужайку с газонной травой. Но, если что-то пойдет не так, посмотрим, какую можно найти альтернативу. Например, в виде неприхотливого кустарника или можжевельника», - отметил Андрей Бондаренко.

Команда Новомет призывает всех харьковчан присоединиться к акции СТОП амброзия и помочь городу избавиться от опасного для здоровья и жизни растения. Пыльца амброзии раздражает слизистые носоглотки может стать причиной аллергического ринита, астмы и даже отека квинке.

Агентство Телевидения Новости

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