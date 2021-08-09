COVID-вакцинация снижает риск госпитализации в 15 раз, - Минздрав

В Минздраве объяснили действие вакцины от коронавируса: вакцинация снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По предварительным данным анализа случаев заболевания COVID-19 в Украине за последние три месяца, лишь 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы, говорится в сообщении.

Так, по данным Минздрава, по состоянию на 3 августа, полностью вакцинированных было около 5.6% населения Украины, а среди больных было 0.7% вакцинированных.

"Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины допускает возможность введения привилегий для вакцинированных от коронавируса.

Агентство Телевидения Новости