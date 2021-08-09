На Коммунальном рынке произошел пожар - загорелись киоски (видео)

В Харькове на Коммунальном рынке сегодня около 13 часов произошел пожар – загорелись два торговых киоска.

Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в одном из харьковских Телеграмм-каналов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре на рынке поступила спасателям в 12:45. Прибывшие на место пожарные приступили к локализации огня.

Подробности происшествия выясняются.

Агентство Телевидения Новости