В мире за время пандемии COVID-19 заболели более 202 миллионов человек
По состоянию на понедельник, 9 августа, в мире зафиксировали 202 679 477 случаев заражения COVID-19, свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.
За сутки: 443 062 человека;
Умерли: 4 293 856 человек (7 509 за сутки);
Вакцинированы: 4 340 035 110 человек (37 789 483 за сутки).
Статистика распространения коронавируса среди "соседей" и стран трудовой миграции:
Польша - 2 884 098 случаев (+80 146);
Эстония - 135 076 случаев (+126);
Латвия - 139 421 случай (+74);
Молдова - 260 630 случаев (+75);
Литва - 286 103 случая (+377);
Дания - 324 948 случаев (+828);
Словакия - 393 040 случаев (+33);
Болгария - 428 049 случаев (+176);
Беларусь - 453 932 случая (+979);
Венгрия - 809 855 случаев (данные не обновились);
Румыния - 1 084 919 случаев (+208);
Чехия - 1 674 906 случаев (+180);
Германия - 3 797 849 случаев (+2 240);
Италия - 4 396 417 случаев (+5 733);
Турция - 5 895 841 случай (данные не обновились);
Россия - 6 362 641 случай (+22 271).
Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются:
США - 35 763 364 случая (+24 664);
Индия - 31 934 455 случаев (+39 070);
Бразилия - 20 165 672 случая (+13 893).
Сейчас в мире распространяется новый, более заразный, штамм коронавируса «Дельта». По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, эта мутация обнаружена в 111 странах, что свидетельствует о начале новой волны пандемии.
С началом массовой вакцинации от COVID-19 многие страны начали ослаблять карантин и открывать границы для туристов. Но из-за нового штамма были вынуждены вернуть ограничения.
Напомним, впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 12 декабря 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.