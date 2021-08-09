В мире за время пандемии COVID-19 заболели более 202 миллионов человек

По состоянию на понедельник, 9 августа, в мире зафиксировали 202 679 477 случаев заражения COVID-19, свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

За сутки: 443 062 человека;

Умерли: 4 293 856 человек (7 509 за сутки);

Вакцинированы: 4 340 035 110 человек (37 789 483 за сутки).

Статистика распространения коронавируса среди "соседей" и стран трудовой миграции:

Польша - 2 884 098 случаев (+80 146);

Эстония - 135 076 случаев (+126);

Латвия - 139 421 случай (+74);

Молдова - 260 630 случаев (+75);

Литва - 286 103 случая (+377);

Дания - 324 948 случаев (+828);

Словакия - 393 040 случаев (+33);

Болгария - 428 049 случаев (+176);

Беларусь - 453 932 случая (+979);

Венгрия - 809 855 случаев (данные не обновились);

Румыния - 1 084 919 случаев (+208);

Чехия - 1 674 906 случаев (+180);

Германия - 3 797 849 случаев (+2 240);

Италия - 4 396 417 случаев (+5 733);

Турция - 5 895 841 случай (данные не обновились);

Россия - 6 362 641 случай (+22 271).

Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются:

США - 35 763 364 случая (+24 664);

Индия - 31 934 455 случаев (+39 070);

Бразилия - 20 165 672 случая (+13 893).

Сейчас в мире распространяется новый, более заразный, штамм коронавируса «Дельта». По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, эта мутация обнаружена в 111 странах, что свидетельствует о начале новой волны пандемии.

С началом массовой вакцинации от COVID-19 многие страны начали ослаблять карантин и открывать границы для туристов. Но из-за нового штамма были вынуждены вернуть ограничения.

Напомним, впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 12 декабря 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.

Агентство Телевидения Новости