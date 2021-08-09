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Израиль внес Украину в "оранжевый" список из-за COVID-19

Израиль внес Украину в оранжевый список из-за COVID-19

Министерство здравоохранения Израиля обновило список стран в соответствии с распространением COVID-19. Украина попала в "оранжевый" список.

Об этом соообщает newsru.co.il.

Так, по возвращении из "оранжевых" стран необходимо пройти недельную самоизоляцию даже привитым от COVID-19 и тем, кто переболел.

Указано, что новые правила вступят в силу уже с 16 августа.

Кроме этого, в "зеленый" список вошли: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия.

После возвращения из этих стран привитым и болевшим израильтянам не нужно проходить самоизоляцию, а туристы смогут выйти из карантина сразу после получения отрицательного теста на коронавирус.

В список "красных" стран, для посещения которых необходимо получить специальное разрешение по исключительным случаям, вошли: Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция.

Так, после возвращения из этих стран самоизоляцию должны пройти как те кто переболел, так и вакцинированные от COVID-19.

 

Агентство Телевидения Новости

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