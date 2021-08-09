В случае холодной зимы курс доллара в Украине резко изменится – прогноз эксперта

В случае холодной зимы курс доллара в Украине резко изменится – на курс доллара существенно повлияет погода во время отопительного сезона.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

"Сейчас Нацбанк Украины занимает более жесткую монетарную позицию. Происходит повышение учетной ставки и ограничение эмиссии гривни и это способствует укреплению гривни", - отметил эксперт.

По его словам, пока можно предполагать, что гривня краткосрочно сохранит тенденцию на укрепление.

"К сентябрю мы увидим большие выплаты по внешним долгам. Возможно частично уйдут иностранные инвесторы, но это будет компенсировано урожаем. Поэтому, по совокупности всех факторов, серьезных девальвационных факторов до конца года мы не ожидаем", - заявил эксперт.

Однако, по мнению эксперта, в случае холодной зимы курс доллара будет расти.

"Ближе к октябрю-ноябрю начнут играть факторы газа и холодной зимы. Если будут прогнозы холодной зимы, то тогда закупаем не только уголь и дрова, но и доллары", - отметил эксперт.

По мнению эксперта, с сентября-октября доллар начнет расти. Валютный курс вряд ли сильно улетит. "Есть верхнее ограничение на уровне 28 гривень за доллар, 28.5 гривень за доллар на следующий год", - подчеркнул Найман.

Курс на 9 августа:

Национальный банк Украины на понедельник, 9 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,83 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс гривни к евро на 9 августа установлен на уровне 31,68 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Агентство Телевидения Новости