Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:33
Просмотров: 118

На Харьковщине из продажи изымают французские пончики с опасной добавкой

На Харьковщине из продажи изымают французские пончики с опасной добавкой

На Харьковщине из продажи изымают пончики, в которых обнаружили опасную добавку.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпродпотребслужбы в Харьковской области.

Информационное сообщение RASFF об отзыве пончиков, содержащих камедь рожкового дерева производства Франции, поступило в Госпродпотребслужбу 4 августа.

Получателем продукции указано ООО «Сильпо-ФУД", ул. Бутлерова, 1, г. Киев.

«В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в управление Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность», - сказано в сообщении.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 