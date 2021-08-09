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На Харьковщине из продажи изымают французские пончики с опасной добавкой
На Харьковщине из продажи изымают пончики, в которых обнаружили опасную добавку.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпродпотребслужбы в Харьковской области.
Информационное сообщение RASFF об отзыве пончиков, содержащих камедь рожкового дерева производства Франции, поступило в Госпродпотребслужбу 4 августа.
Получателем продукции указано ООО «Сильпо-ФУД", ул. Бутлерова, 1, г. Киев.
«В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в управление Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность», - сказано в сообщении.
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