В зоопарке построили Большой каньон для баранов

Четыре самца и полдесятка самочек гривистого барана переехали в новые просторные владения. Для этого вида копытных в зоопарке построили настоящий большой каньон в экспозиции «Жители гор». Новенькие владения площадью более семи сотен квадратных метров имеют собственный каскадный водопад и ручей, ведь, по словам заведующего отделом зоологической части №1 Александра Головчанского, самцы гривистых баранов любят мыть бороду и купаться. Правда, не только в воде.

Александр Головчанский, зав. отделом зоологическая часть №1

Гривистые бараны предпочитают купаться в песке, обтираться, делать метки такие как запаховые телом. Они прекрасно купаются, у них есть песочница, где они обтираются, также у них по вольеру мелкий камень, где они тоже точно также обтираются, стирают рога, копыта. И для них есть шикарный водоем, где они могут принять водные процедуры.

Всего к стилистике оформления вольера краснокнижных копытных специалисты подошли с особой практичностью.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

У центрі знаходяться скелі-будиночки, де гривасті барани можуть перепочити, сховатися від негоди чи сторонніх очей. Тваринам просторо, цікаво, комфортно і смачно. За останній пункт відповідають годівниці для сіна, овочів і зернових. Спрагу ж тамують за допомогою автоматичних поїлок.

Не забыли в зоопарке и о комфорте посетителей - поэтому за гривистыми баранами можно будет наблюдать сверху по периметру огромного вольера.

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