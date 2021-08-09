Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:48
Просмотров: 106

В зоопарке построили Большой каньон для баранов

Четыре самца и полдесятка самочек гривистого барана переехали в новые просторные владения. Для этого вида копытных в зоопарке построили настоящий большой каньон  в экспозиции «Жители гор». Новенькие владения площадью более семи сотен квадратных метров имеют собственный каскадный водопад и ручей, ведь, по словам заведующего отделом зоологической части №1 Александра Головчанского, самцы гривистых баранов любят мыть бороду и купаться. Правда, не только в воде.

Александр Головчанский, зав. отделом зоологическая часть №1

Гривистые бараны предпочитают купаться в песке, обтираться, делать метки такие как запаховые телом. Они прекрасно купаются, у них есть песочница, где они обтираются, также у них по вольеру мелкий камень, где они тоже точно также обтираются, стирают рога, копыта. И для них есть шикарный водоем, где они могут принять водные процедуры.

Всего к стилистике оформления вольера краснокнижных копытных специалисты подошли с особой практичностью.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

У центрі знаходяться скелі-будиночки, де гривасті барани можуть перепочити, сховатися від негоди чи сторонніх очей. Тваринам просторо, цікаво, комфортно і смачно. За останній пункт відповідають годівниці для сіна, овочів і зернових. Спрагу ж тамують за допомогою автоматичних поїлок.

Не забыли в зоопарке и о комфорте посетителей - поэтому за гривистыми баранами можно будет наблюдать сверху по периметру огромного вольера.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 