На Коммунальном рынке горели торговые павильоны: подробности пожара

Стена огня и дымовой столб, поднимающийся в небо на несколько десятков метров. Такое видео быстро распространилось по Сети.

На Коммунальном рынке, что на Новых домах, днем ​​загорелись два торговых павильона - магазин мобильной связи и аптека.

Очевидцы говорят, из-за сильной жары кондиционеры не выдержали нагрузки, и произошло короткое замыкание. Пластик, которым были обшиты стены, моментально загорелся, а дальше огонь перекинулся на третий магазин, также расположенный рядом.

Щелчком, потом пламя, пламя высокое, над магазинами. - Ваши магазины не пострадали? - Товар пострадал от запаха, это уже у нас второй пожар, первый раз мы пострадали очень сильно.

К месту возгорания немедленно было направлено 4 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах. Через час спасатели локализовали и полностью ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших.

Подобный пожар произошел на рынке два года назад, тогда, говорят люди, огонь также быстро перекинулся по сплошной пластиковой отделке магазинов.

Агентство Телевидения Новости