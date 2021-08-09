100 приседаний: в Харькове произошел скандал с охранниками сада Шевченко

В Харькове - очередной скандал с охранниками сада Шевченко. На этот раз инцидент произошёл на одной из детских площадок.

Надежда Лысенко рассказывает, что работники городского парка заставили её двух несовершеннолетних детей приседать 100 раз. Ибо те играли на качелях, которые не предназначены для их возраста. Мать ребят, 12 и 13 лет, возмущена таким поведением и говорит, что это издевательство.

Надежда Лысенко, мама подростков

Охоронець привів їх в інший бік парку, де вийшло ще 4 охоронці, серед яких був начальник охорони, який наказав їм присідати 100 разів. Діти сказали, що цього робити не будуть, що вони ні в чому не винні, і попросили повідомити батькам. На що отримали відмову, і їм сказали, що поки вони не виконають цю вимогу, їх ніхто нікуди не відпустить. Їм довелося присісти 100 разів у спеку

Надежда вспоминает, что встретила детей очень уставшими. Когда узнала, что произошло, сразу пошла выяснять обстоятельства, но конкретного ответа так и не получила. Женщина признается, что не делала бы из этого такого шума, если бы дети не имели проблем со здоровьем. Сейчас они имеют освобождение от высоких нагрузок на физкультуре, поэтому 100 приседаний подряд могли плохо повлиять на их самочувствие.

Надежда Лысенко, мама подростков

Навантаження могло завдати значної шкоди здоров»ю моїх дітей. У них є достатньо серйозні діагнози, в тому числі, вроджені. У них навіть є позбавлення від профілактичних щеплень і протипоказання щодо рентгенів

В городском совете отреагировали на скандальную ситуацию. Директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко сообщил, что такое поведение охраны недопустимо, поэтому они уже запланировали встречу с руководителями фирмы "Зубр", чтобы не допустить повторения подобного. А также отметил, что дети тоже были не правы, поэтому родителям необходимо провести с ними соответствующую беседу.

В течении дня нам так и не удалось узнать позицию охранной организации. На просьбу дать комментарий они ответили, что сначала дождутся выводов следственных действий, а пока говорить им не о чем.

Адвокат Владимир Рысенко говорит, что куда-то отводить детей охранники не имели права, поэтому дело могут трактовать как похищение.

Владимир Рысенко, адвокат "Харьковский антикорупционный центр"

Охранники парка не имеют абсолютно никаких полномочий заставлять посетителей делать какие-либо действия. Если посетитель нарушает общественный порядок, если он нарушал, что неизвестно. То они, всё, что имеют право - сделать замечание. Если нарушение не прекращается, вызвать полицию, больше никаких прав они не имеют.

Из-за действий охранников в Харькове в пятницу вечером даже прошла акция «Нет - пыткам детей». Участники протестовали из-за того, что название фирмы, которая охраняет сад, де-юре изменилась, а вот де-факто конфликты с посетителями продолжаются до сих пор.

Ранее на пикеты выходили из-за применения физической силы охранниками фирмы "Антирейдер".

Но, по словам Рысенко, после победы на тендере организации "Зубр" охранять зеленые зоны осталась значительная часть охранников «Антирейдера».

Владимир Рысенко, адвокат "Харьковский антикорупционный центр"

Была создана охранная фирма "Зубр", возглавляет её охранник фирмы ГО Антирейдер "Ветеран" Телюх, который с тем же Олегом Черкашиным участвовал в событиях на «Барабашово», работал в одной фирме, в одном ГО по охране общественного порядка. Он зарегистрировал новую фирму. И туда перешли те же самые охранники.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, дело расследуется по статье «Нанесение легких телесных повреждений».

Однако Надежда Лысенко не согласна с таким решением, поэтому будет просить о переквалификации дела.





Агентство Телевидения Новости