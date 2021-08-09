В Харьковской области голый мужчина с наркотиками напал на полицейских (видео)

В Харьковской области голый мужчина, у которого изъяли наркотики, напал на полицейских.

Об этом сообщили в соцсетях и Телеграмм-каналах очевидцы, опубликовав видео с места событий.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В полиции рассказали детали инцидента.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина находился на улице обнаженный, вел себя неадекватно, нецензурно выражался. Сообщение о том, что неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и провоцирует конфликт, поступило полиции 7 августа в 15:28 от 22-летней жительницы города Волчанска.

Во время выезда работники группы реагирования патрульной полиции обнаружили 35-летнего правонарушителя, который находился на улице в обнаженном виде, выражался нецензурной бранью и говорил ерунду. При себе он имел только пачку сигарет. В ходе общения нарушитель случайно выпустил ее из рук и полицейские заметили, что в пачке находятся не сигареты. Следственно-оперативная группа, которая также прибыла по адресу, обнаружила и изъяла из коробки зип-пакет с веществом синего цвета, похожее на наркотическое.

Поскольку мужчина находился в неадекватном состоянии, на место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая вместе с полицейскими доставила нарушителя в больницу.

Полиция открыла уголовное производство. Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.

Агентство Телевидения Новости