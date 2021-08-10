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В тюрьме в "ДНР" убит призер чемпионатов мира и Европы по дзюдо

В тюрьме в ДНР убит призер чемпионатов мира и Европы по дзюдо

Бронзовый призёр чемпионата мира-2003 года, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы по дзюдо, победитель многих турниров всеукраинского и международного уровня Евгений Сотников убит в колонии, находящейся на оккупированной части Донбасса.

Евгений Сотников родился в 1980-м году в Запорожье.

Последние для него соревнования состоялись в 2009 году в Харькове, где он стал чемпионом Украины. Вскоре сотников был арестован и осужден за убийство 18-летнего подростка. Сотников выстрелил в голову юноше в кафе в Запорожье за то, что тот отказался выпить вместе с Сотниковым.

Сотников получил сначала пожизненный приговор. Затем, после подачи кассационной жалобы, пожизненный приговор был изменен на 15-летний срок за решеткой.

Колония, в которой сидел Сотников, оказалась на оккупированной части Донбаса, и на свободу дзюдосит-убийца так и не вышел.

Агентство Телевидения Новости

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