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Расплакалась и побила коня

Расплакалась и побила коня

Олимпиада-2020 в Токио уже закончена, но одну из спортивных трагедий завершившихся Олимпийских игр не льз обойти вниманием.

Спортсменка из Германии Анника Шлеу, выступавшая в пятиборье была лидером после фехтования и плавания но оказалась на последнем месте после конкура.

Дело в том, что конь категорически отказался слушаться спортсменку и преодолевать дистанцию конкура.

Шлеу не удавалось подчинить коня, и она расплакалась. Тренер посоветовала спортсменке сильнее бить животное, чтобы оно подчинилось, и сама тоже ударила лошадь кулаком,

В конце концов команда Германии была дисквалифицирована за жестокое обращение с животными.


Агентство Телевидения Новости

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