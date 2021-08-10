В двух районах Харькова на сутки отключат воду

КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на водопроводных сетях в части Шевченковского и Киевского районов с 8:00 11 августа до 12:00 12 августа.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», в связи с подготовкой сетей к работе в осенне-зимний период временно будет прекращено водоснабжение:

- части Шевченковского района, ограниченной р. Лопань, Окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, территорией парка им. Горького, ул. Синельникова, ул. Новгородской, пр. Науки, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, 1-м въездом Дорошенковским;

- части Киевского района, ограниченной Белгородским шоссе, территорией Лесопарка, пос. Жуковского (в том числе и частный сектор), ул. Чуйковской, ул. Саперной, Журавлевским гидропарком, р. Харьков, ул. Исаевской, ул. Астраханской, ул. Омской, ул. Кантемира, территорией завода «ФЭД», пос. Малая Даниловка, пос. Чайковка.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

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