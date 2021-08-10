1 сентября украинские школы заработают в обычном формате

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сделал заявление о начале нового учебного года в Украине. Все школы 1 сентября заработают в обычном формате. Об этом министр сообщил в эфире "Снiданка з 1+1".

Школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.

"COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме",- сказал министр.

Агентство Телевидения Новости