Смертность от коронавируса возрастет осенью - ученые

Ученые прогнозируют, что смертность от коронавируса начнет резко расти в мире с начала сентября. Она может достичь к декабрю 5,3 млн человеческих жертв. Об этом свидетельствуют данные Американского Института показателей и оценки здоровья.

Его прогнозы различают официально зарегистрированную смерть от COVID-19 и дополнительные случаи смерти, связанные с коронавирусом, включая летальными, которые официально не фиксируются.

Количество людей, которые умрут из-за причин, связанных с этой болезнью, согласно прогнозу, достигнет 12 млн.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности".

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