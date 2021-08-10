Запрет издевательства над животными в Украине: закон вступил в силу

В Украине вступил в силу закон, запрещающий издевательств над животными.

Текст законодательного акта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)" № 1684-ІХ накануне был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины". Закон вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Так, законом, в частности, запрещается бить, убивать, отравлять или калечить животных, дарить их в качестве призов, наград или премии, попрошайничать с животными, а также предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев, причинять боль, страдания или угнетение, дрессировать способом, который причиняет вред здоровью и общему состоянию, умерщвлять путем утопления, удушения, использования электрического тока и веществ, приводящих к отравлению.

Не разрешается оставлять домашнее животное привязанным, если длина привязи составляет менее 20 метров, кроме собак, выполняющих сторожевые функции, для которых такая длина должна составлять не менее 10 метров, а также оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах или местах скопления людей (вблизи остановок, магазинов), привязывать животных к транспортным средствам и принуждать к бегу за моторными транспортными средствами.

Кроме этого, законодательным актом запрещается содержание крупных хищных животных, ядовитых змей, хищных птиц, других животных, представляющих угрозу для человека видов животных, занесенных в Красную книгу Украины и Приложение II к Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе, в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, базах отдыха, оздоровительных учреждениях.

Согласно документу, жестокое обращение с животными - издевательство над животными, в том числе бездомными, повлекшее их мучения, причинившее физическую боль, страдания, но не повлекшее телесных повреждений, увечий или гибели, оставление животных без помощи, а также другие нарушения правил содержания, обращения и транспортировки, предусмотренные законодательством, влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн) с конфискацией животного, если его пребывание у владельца представляет угрозу для жизни или здоровья.

Аналогичные действия, совершенные в отношении двух и более животных или группой лиц, или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, - влекут за собой наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн - 8500 грн) либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией животного, если его пребывание у владельца представляет угрозу для жизни или здоровья.

Жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе с бездомными животными, нарушение правил транспортировки животных, если такие действия привели к телесным повреждениям, увечью или гибели животного, натравливание животных друг на друга, совершенное из хулиганских либо корыстных побуждений, а также пропаганда, публичные призывы к совершению действий, имеющих признаки жестокого обращения с животными, распространение материалов с призывами к совершению таких действий наказываются ограничением свободы на срок от одного до трех лет или лишением свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного. Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией животного.

Аналогичные действия, совершенные с особой жестокостью или в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, или совершенные активным способом либо насильственные действия в отношении животного, направленные на удовлетворение половой страсти, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

При этом все действия, указанные выше, совершенные с целью создания изображений, произведений, кино-, видео-, аудиопродукции, либо сбыт или распространение изображений, произведений, кино-, видео-, аудиопродукции, которые пропагандируют жестокое обращение с животными, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

Предполагается, что органы Национальной полиции Украины будут осуществлять надзор за соблюдением порядка выгула домашних животных (собак) в общественных местах, за соблюдением требований в сфере защиты животных от жестокого обращения и принимать соответствующие меры в случае нарушения законодательства в этой сфере.

Агентство Телевидения Новости