Харьковские школы готовят к новому учебному году

Ремонтные работы с целью подготовки к новому учебному году выполняются в 360 учебных заведениях Харькова. Как сообщили в горсовете, об этом сегодня, 10 августа, на рабочем совещании в Харьковском городском совете сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, значительная часть ремонтных работ уже выполнена. В частности, в конце августа планируют открыть реконструированные школьные стадионы, большинство из которых уже готовы на 90%.

«Учитывая то, что в этом году мы запланировали отремонтировать небывалое количество учебных заведений, объемы работ очень большие. Часть работ, которые не будут мешать учебно-воспитательному процессу, закончим в сентябре. Однако основные работы, конечно, выполним до начала нового учебного года», - отметила директор департамента.

Она также подчеркнула, что 80% ремонтных работ проводится исключительно по запросам родителей. Они, в основном, касаются ремонта пищеблоков, реконструкции актовых и спортивных залов, детских площадок и прогулочных павильонов, а также открытия в детских садах новых групп.

Кроме того, Ольга Деменко сообщила, что согласно постановлению Кабинета министров, условием работы учебных заведений во время вспышки COVID-19, то есть во время перехода региона в «желтую», «оранжевую» или «красную» карантинные зоны, должно провакцинироваться 80% персонала. В связи с этим в Харькове сейчас анализируют уровень вакцинации работников школ.

Она подчеркнула, что принудительно вакцинировать никого не будут, однако департамент проведет разъяснительную работу по поводу вакцинации как единственно правильного пути к формированию коллективного иммунитета.

Агентство Телевидения Новости