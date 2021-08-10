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Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие: реакция Украины

Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие: реакция Украины

Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона обеспокоена. Об этом он заявил во время встречи в рамках рабочего визита в США с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Ховардом, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

По его словам, Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала.

"Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", - сказал Резников.

Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы, сообщил вице-премьер.

Он также убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые строят "Северный поток-2".

"Важно расширить пакет безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - заявил вице-премьер.

Агентство Телевидения Новости

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