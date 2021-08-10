В Харькове строят знаковые архитектурные объекты к 30-летию независимости Украины
В Харькове полным ходом идет строительство флагштока на пересечении Соборного спуска и Полтавского шляха и с работами по обустройству смотровой площадки в Госпроме. Об этом сообщили в ХОГА.
«Впереди у нас большие государственные праздники. В этом году мы отмечаем 30-летие независимости Украины. Хочется отметить годовщину на должном уровне. Важно, что знаковые архитектурные объекты, открытие которых мы планируем к праздникам, будут дарить хорошие эмоции харьковчанам и гостям Харьковщины не только в День независимости, но и в дальнейшем. Уверена, что и смотровая площадка, и впечатляющий по масштабам флагшток станут популярными локациями», - отметила глава ХОГА Айна Тимчук.
Сейчас реализация обоих проектов - на завершающем этапе.
Так, конструкция флагштока уже смонтирована. Сейчас здесь устанавливают подъемную автоматику и проводят работы по благоустройству территории. По информации заместителя председателя Харьковской ОГА Михаила Харнама, уже на этой неделе будет изготовлен и сам флаг.
Готовность смотровой площадки Госпрома в настоящее время составляет 98%.
«Осталось подготовить световое и звуковое оборудование, которое будет здесь размещено», - отметил Михаил Харнам.
Как рассказал заместитель директора Департамента культуры и туризма Харьковской ОГА Александр Костин, харьковчане и гости города, которые будут посещать площадку, смогут разглядеть пейзажи Харькова с помощью специального бинокля. Также во внутренней части смотровой площадки откроют мультимедийную локацию.
«С помощью мультимедийного оборудования посетители могут ознакомиться с туристическими, историческими и архитектурными объектами нашего города и области. Все это будет дополняться разнообразными эффектами», - рассказал Александр Костин.
Напомним, объекты, открытие которых запланировано ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости Украины, создаются в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».