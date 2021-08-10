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В ночь с четверга на пятницу украинцы смогут наблюдать пик звездопада Персеиды

В ночь с четверга на пятницу украинцы смогут наблюдать пик звездопада Персеиды

В ночь с четверга на пятницу, 13 августа, украинцы смогут наблюдать в небе за метеорным потоком Персеиды. Об этом сообщает Daily Mail. 

Ожидается, что нынешний пик звездопада Персеиды начнется с ночи четверга и продлится до первых часов пятницы, когда небо станет самым темным.

Сам метеорный поток часто называют самым ярким событием года из-за его яркости и активности.

Отмечается, что в предыдущие годы во время пика звездопада Персеиды можно было увидеть сотню метеоров в час, однако в этом году ожидается около 40.

«Если вы находитесь в Северном полушарии и далеко от светового загрязнения, можно заметить около 40 метеоров Персеиды в час», - сказали в NASA.

В американском ведомстве добавили, что лучший способ увидеть этот звездопад - находиться подальше от освещенных мест, зданий и деревьев, или найти место, где открывается вид на горизонте.

Агентство Телевидения Новости

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