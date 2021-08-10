Не виновен. Суд оправдал бывшего начальника Харьковского национального университета воздушных сил

Бывший начальник Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майор Андрей Алимпиев обвинялся в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

Генерал-майор вооруженных сил Украины Андрей Алимпиев в 2015 году был назначен начальником Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. А через два года у него начались проблемы. В ноябре 2017 года его задержали и посадили в Чугуеве на гаупвахту и в последствии дотавили в суд в сопровождении военной службы правопорядка. Тогда военный прокурор объявил, в чем подозревается авторитетный профессиональный летчик первого класса.

Антон Струков, прокурор военной прокуратуры:

Алімпієв Андрій Миколайович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення ч. 5 статті 191 ККУ - тобто в растраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, вчиненою за попередньою змовою осіб в особливо великих розмірах. Обґрунтованість підозри, повідомленої Алімпієву, у скоєнні кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог КПК в ході досудового розслідування.

Сам Андрей Алимпиев категорически отвергал любые обвинения и подчеркивал, что военная прокуратура пытается нанести репутационные потери украинской армии, лично дискредитировать его и авторитет высшего учебного заведения, которое он возглавляет.

Андрей Алимпиев, генерал-майор:

Я не виновен. Я докажу это и дам приклад своим підлеглим, своїм вихованцям нічого не бояться, відповідать за свої рішення і взагалі відстоювати їх.

Кстати, подчиненные поддерживали генерала во время судебных заседаний и не соглашались с обвинениями против Андрея Алимпиева.

Геннадий Дубовик, начальник летного факультета ХНУВС:

Трудно сказать, откуда взялись такие обвинения. Я могу только одно сказать, что это абсолютно сфабрикованные обвинения, которые могут нести с собой последствия, например, устранение с занимаемой должности.

Действительно, в декабре 2017 года приказом министра обороны генерал-майор Алимпиев был освобожден от должности начальника ХНУВСа. Однако, обвинения рассыпались в суде. Судебное разбирательство дела «по существу» проводилось в Дзержинском районном суде города Харькова с февраля 2019 года. И, вот, приговором Дзержинского районного суда Андрея Алимпиева оправдано по всем обвинениям.

Агентство Телевидения Новости