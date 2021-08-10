За подозреваемого в коррупции Товмасяна внесли почти 3 млн гривень залога

Во вторник, 10 августа, за главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна внесли залог в размере почти 3 млн гривен. Его подозревают в получении взятки в размере более 1 млн гривен. Об этом сказала представитель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.

"Сегодня за голову Харьковского облсовета залог внесен в размере 2 996 400 гривен. Залог внесло лицо, фамилию которого мы не можем разглашать", - рассказала Чемерис.

Напомним, 4 августа Артуру Товмасяну вручили подозрение о получении взятки в размере более 1 млн гривен.

Отметим, до этого в рамках этого дела подозрение получил первый заместитель главы Харьковского облсовета. Его арестовали, но он вышел из изолятора под залог.

Также правоохранители арестовали сообщника первого заместителя главы Харьковского облсовета.

Агентство Телевидения Новости