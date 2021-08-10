Месси уже в Париже

Лионель Месси прилетел в столицу Франции, где его ждет новая страница футбольной карьеры.

34-летний Месси, покинувший испанскую "Барселону", совершил перелет Барселона - Париж и направился в расположение футбольного клуба "Пари-сен-Жермен".

В аэропорту Парижа Месси встречали сотни фанов "Пари-сен-Жермена".

Контракт "ПСЖ" с Месси будет подписан сроком на 2 года.

Презентация Лионеля Месси, как новичка "ПСЖ", состоится, суда по всему, на Эйфелевой башне.





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