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Месси уже в Париже

Месси уже в Париже

Лионель Месси прилетел в столицу Франции, где его ждет новая страница футбольной карьеры.

34-летний Месси, покинувший испанскую "Барселону", совершил перелет Барселона - Париж и направился в расположение футбольного клуба "Пари-сен-Жермен".

В аэропорту Парижа Месси встречали сотни фанов "Пари-сен-Жермена".

Контракт "ПСЖ" с Месси будет подписан сроком на 2 года. 

Презентация Лионеля Месси, как новичка "ПСЖ", состоится, суда по всему, на Эйфелевой башне.


Агентство Телевидения Новости

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