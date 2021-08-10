В ХПИ показали уникальную литературу в отрасли строительства

Труды архитектора Бекетова, Сергея Загоскина, а также известных специалистов в области прикладной и строительной механики Столярова, Кирпичева и Серебровского. Такие редкие и ценные материалы ученых и преподавателей еще Харьковского технологического института представили ко Дню строителя в Политехе. По словам заведующей отделом редких книг и рукописей ВУЗа Галины Павловой, более двух десятков работ представили на экспозиции, являются мировой и национальным культурно-историческим наследием. Ведь архивы ХПИ, говорит женщина, имеют уникальные книги.

Галина Павлова, зав. отделом редких книг и рукописей НТУ "ХПИ"

У нас выставлена одна редкая книга из коллекции Бориса Семеновича Якоби – академика, благодаря которому основана основная научная часть нашей библиотеки. Вот это сведения о машинах немецкого инженера Рота, и также выставлена книга, ну, уникальна она в своем роде, потому что она имеет дарственную надпись. Это книга “300 метров” Густава Эйфеля.

Посетителям выставки также рассказали, как преподаватели и выпускники ХТИ участвовали в строительстве и реконструкции сооружений Харькова, среди которых, к примеру, и здание Госпрома. А по словам ректора НТУ «ХПИ» Евгения Сокола, харьковский Политех и вообще стоял у истоков строительной отрасли. А данная литература, по его мнению, бесценна, потому что благодаря ей развитие строительно-архитектурного направления зародилось не только в первой столице, но и в стране в целом.

Евгений Сокол, ректор НТУ «ХПИ»

Це починалося в Харківському політехнічному інституті, і тому ми заснували цей напрям, і він безумовно був пов'язаний з великою кількістю тих кафедр, які допомагали створити цю галузь. Це і механіки, це і хіміки, це архітектори, це будівельники. Тут дуже велика різноманітність тих кафедр і тих фахівців, які повинні були об'єднатися для того, щоб створити цей будівельно архітектурний напрям.

Также ректор Политехнического института напомнил, что в этом году состоится празднование юбилея знаменитого архитектора и профессора ХТИ Алексея Бекетова, в котором вуз планирует принять активное участие.

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