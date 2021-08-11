Донецкий "Шахтер" прошел первого из двух соперников на пути к групповой стадии Лиги Чемпионов

В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов донецкому "Шахтеру" противостоял бельгийский "Генк".

Неделю назад "Шахтер" взял верх над "Генком" в Бельгии - 2:1, а теперь с тем же счетом 2:1 обыграл и в Украине.

В матче, состоявшемся в Киеве, за "Шахтер" голы забивали Тете и Маркос Антонио.

Для выхода в групповую стадию Лиги Чемпионов "Шахтеру" теперь необходимо будет победить "Монако". При этом домашний матч против "Монако" донецкая команда проведет в Харькове.

Агентство Телевидения Новости