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Глава полиции Киева Андрей Крищенко ушел в отставку

Глава полиции Киева Андрей Крищенко ушел в отставку

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Он подтвердил слухи о своем увольнении в Facebook.

По его словам, рапорт об отставке удовлетворили вчера.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева... Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!", - написал Крищенко.

В то же время, он не сообщил, что послужило причиной его решения.

Напомним, в апреле 2015 года Андрей Крищенко получил должность начальника Главного управления внутренних дел в Харькове, а в конце того же года стал заместителем главы Национальной полиции Украины, взяв под руководство ГУ Нацполиции в Киеве.

Агентство Телевидения Новости

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