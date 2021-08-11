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В Украине резко увеличилось количество новых COVID-случаев

В Украине резко увеличилось количество новых COVID-случаев

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1 122 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

"За сутки 10 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 122 новые подтвержденные случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 31)", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что за сутки госпитализированы 648 человек, в то же время выздоровели 1 160 человек. Также зарегистрировано 25 летальных случаев.

Сообщается, что больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

В течение суток проведено 53 200 тестов, в том числе методом ПЦР 23 633 (всего за время пандемии - 11 582 812), методом ИФА 8 963, экспресс-тестами 20 604.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 261 354 человека, из них выздоровели 2 193 752 человека, летальных случаев зарегистрировано 53 149, сообщили в Минздраве.

Агентство Телевидения Новости

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