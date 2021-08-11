Кому сегодня отключили водоснабжение: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Людвига Свободы, 35 (п. №5), пр. Победы, 56 (п. №1, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк) до 17:00 11.08.21 г.; ул. Деревянко, 3-в (п. №1, стояк) до 20:00 11.08.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Собинова (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишковский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильковский (ч/с), ул. Челюскинцев (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Академика Проскуры, 5 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 11.08.21 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (п. №1, стояк) до 17:00 11.08.21 г.; ул. Героев Труда, 47-б (п. №2, стояк) до 20:00 12.08.21 г.

Немышлянский район:

ул. Ново-Садовая (Садовая) (ч/с) до 20:00 11.08.21 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 18 (п. №2, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 107 (п. №2, стояк) до 20:00 11.08.21 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 12.08.21 г.

Слободской район:

ул. Оренбургская (ч/с), ул. Оренбургская, 4 до 20:00 11.08.21 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190/2 (п. №2, стояк) до 20:00 11.08.21 г.

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