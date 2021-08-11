Харьков присоединится к Всеукраинской акции «Подсолнух памяти»

Мероприятие посвящено Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и будет проходить 27 августа в 12:00 под открытым небом возле здания Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62). Об этом сообщили в ХОГА.

«Подсолнух памяти» - это символ глубокого уважения героев, положивших жизнь на алтарь свободы и независимости Украины.

В августовские дни 2014 года украинские защитники попали во вражеское окружение под Иловайском и остались навсегда в подсолнечных полях.

Вместе с мастерами Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства все желающие могут приобщиться к акции и почтить память, собственноручно создав символический цветок подсолнуха.

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