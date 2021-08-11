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На Салтовке трамваи на два дня изменят маршрут

На Салтовке трамваи на два дня изменят маршрут

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до разворотного круга «Салтовский», будет запрещено с 9:30 до 15:00 12 и 13 августа. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене аварийных спецчастей на подъездных трамвайных путях.

В связи с этим, движение трамваев организовано следующим образом:

трамвай №16: - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (остановка «Владимирская церковь») - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – ст. м. «Киевская» - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь»);

трамвай №16А: - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь») - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская – ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь»);

трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602-й микрорайон;

трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь»).

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