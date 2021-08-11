На Салтовке трамваи на два дня изменят маршрут

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до разворотного круга «Салтовский», будет запрещено с 9:30 до 15:00 12 и 13 августа. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене аварийных спецчастей на подъездных трамвайных путях.

В связи с этим, движение трамваев организовано следующим образом:

трамвай №16: - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (остановка «Владимирская церковь») - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – ст. м. «Киевская» - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь»);

трамвай №16А: - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь») - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская – ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь»);

трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602-й микрорайон;

трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь»).

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