За сутки на Харьковщине COVID-19 подтвержден у 80 человек

За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 81 человека. Как сообщили в ХОГА, 59 из них - жители Харьковского района (41 - города Харькова).

Кроме того, 8 заболевших - из Чугуевского, по 6 - из Изюмского и Купянского, по 1 - Богодуховского и Лозовского районов.

За сутки выздоровели 37 больных, умерли 3.

Всего по области зарегистрирован 150071 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19. Из общего количества заболевших 145331 больной

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