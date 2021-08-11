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Невакцинированные от коронавируса немцы должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств

Невакцинированные от коронавируса немцы должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств

В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей. Норма вступает в силу с 23 августа и будет действовать для посещения различных заведений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Все лица, которые не полностью вакцинированы или не переболели COVID в последние шесть месяцев, должны предоставить или быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или же ПЦР-тест, сделанный более 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников.

Вакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживания в гостиницах.

Также тесты нужны для посещения больниц, домов для престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.

Агентство Телевидения Новости

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