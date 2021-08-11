На Харьковщине пройдет крупнейший в Украине туристический фестиваль
В этом году «ZMIIV TOUR FEST» состоится 13-15 августа. Об этом сообщили в ХОГА.
Цель палаточного фестиваля, который уже несколько лет подряд проходит на Змиевщине, - собрать как можно больше путешественников и туристов из всей Украины в одном месте.
13 августа - заезд участников, знакомство и подготовка к следующим дням.
14 августа - самый насыщенный день фестиваля. Состоится официальное открытие, начнут свою работу все локации, среди которых: спортивная, детская, лекционная, историческая, локация мастер-классов, фотозоны, фудкорты. На всех полянах будет своя уникальная программа. В вечернем блоке - костер: будут построены и сожжены огромные буквы Z, T, F.
15 августа - продолжение насыщенной программы и во второй половине дня - официальное закрытие фестиваля.
В рамках мероприятия пройдут конкурсы: «Лучшая палатка», «Самый оригинальный костюм». Представители Харьковского областного туристско-информационного центра презентуют туристические возможности Харьковщины.