На Харьковщине пройдет крупнейший в Украине туристический фестиваль

В этом году «ZMIIV TOUR FEST» состоится 13-15 августа. Об этом сообщили в ХОГА.

Цель палаточного фестиваля, который уже несколько лет подряд проходит на Змиевщине, - собрать как можно больше путешественников и туристов из всей Украины в одном месте.

13 августа - заезд участников, знакомство и подготовка к следующим дням.

14 августа - самый насыщенный день фестиваля. Состоится официальное открытие, начнут свою работу все локации, среди которых: спортивная, детская, лекционная, историческая, локация мастер-классов, фотозоны, фудкорты. На всех полянах будет своя уникальная программа. В вечернем блоке - костер: будут построены и сожжены огромные буквы Z, T, F.

15 августа - продолжение насыщенной программы и во второй половине дня - официальное закрытие фестиваля.

В рамках мероприятия пройдут конкурсы: «Лучшая палатка», «Самый оригинальный костюм». Представители Харьковского областного туристско-информационного центра презентуют туристические возможности Харьковщины.

Агентство Телевидения Новости