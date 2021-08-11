Мошенники списывают деньги со счетов украинцев, зная их номер телефона
Популярным видом мошенничества является списание аферистами средств со счетов украинцев, выставляющих номера своих телефонов, которые фактически являются финансовыми номерами, во время размещения объявлений в интернете.
Об этом во время брифинга сообщил начальник Управления противодействия киберпреступлениям в Киеве Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Иван Тимошенко.
"В большинстве случаев, которые мы проанализировали – почти в 90% случаев, номера телефонов, которые указаны в объявлениях, являются фактически финансовым номером для доступа к онлайн-банкингу", - проинформировал Тимошенко.
Он рассказал, что пойманная на этой мошеннической схеме аферистка рассказала правоохранителям интересную деталь: в процессе поиска она искала самые дорогие товары, понимая, что на онлайн-банкинге человека, который выставляет на продажу какую-то дорогую технику, дорогостоящую вещь, может быть довольно существенная сумма.