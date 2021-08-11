Яремчук дебютировал за "Бенфику" и "похоронил" московский "Спартак"

Очень удачным вышел дебют украинского форварда Романа Яремчука за лиссабонскую "Бенфику".

Яремчук вышел на замену во втором тайме ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов против московского "Спартака".

В клмпесированное время Яремчук нанес удар, после которого мяч рикошетом от двух футболистом "Спартака" угодил в ворота российской команды.

Этот гол принес "Бенфике" победу 2:0. По сумме же двух матчей вышло 4:0.





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