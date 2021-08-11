В Харьковском зоопарке бегемотиха и крокодилы переехали в новое жилье

Бегемотиха и пара нильских крокодилов, представляющие экспозицию «Африканское сафари» в Харьковском зоопарке, получили новое жилье. Как сообщили в зоопарке, теперь бегемотиха Степанида осваивает просторный летний вольер, который включает песочное покрытие и большое озеро-бассейн. Бассейн оснащен современными фильтрами, которые создают постоянную циркуляцию, что важно для благополучия животного, которое большую часть времени проводит в воде.

«Бассейн оснащен электропастухами по периметру, которые создают своеобразный водный коридор и отделяют бегемота от посетителей. Такое решение поможет не только создать безопасные условия, но и оградить Степаниду от ненужных угощений со стороны посетителей», - рассказали в зоопарке.

Также новый экспозиционный вольер построен для пары нильских крокодилов Джемы и Сени. Крокодилы уже успешно проходят адаптацию в новом жилье. В новом вольере есть все необходимое: бассейн с системой фильтрации, система подогрева воды, также вольер оснащен инфракрасными лампами, под которыми рептилии очень любят греться.

Напомним, в Харьковском зоопарке идет к завершению реконструкция, в ходе которой были созданы различные зоны: «Королевство слонов», «Планета обезьян», «Дикая Австралия», «Тропа тигра» и др. Так, в новые вольеры уже переселились многие животные, в частности, бурые медведи, гривистые бараны и др.

Агентство Телевидения Новости