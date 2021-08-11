Как встречали "великолепную восьмерку" пловчих в Харькове. Призеры Олимпийских игр - 2020 - синхронистки вернулись домой

Бронзовые призеры Олимпиады – 2020 - команда синхронисток вернулись в родной Харьков. Под бурные аплодисменты поклонников, родителей, тренеров и судей – «великолепную восьмерку» пловчих встречали возле дворца спорта "Локомотив".

Напомним, что две «бронзы», завоеванные нашими синхронистками, - это первые олимпийские медали Украины по синхронному плаванию. Анастасия Савчук и Марта Федина заняли третье место в соревнованиях дуэтов, также бронзовую медаль сборная завоевала в соревнованиях групп.

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