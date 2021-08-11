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Правительство собирается продлить карантин до 1 октября

Правительство собирается продлить карантин до 1 октября

Правительство продлит карантин в Украине до 1 октября. Также Кабмин продлит режим чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По словам Шмыгаля, эпидемическая ситуация контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу.

"Правительство продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года", - сообщил премьер.

Он отметил, что правительство готовит больницы, а количество коек с кислородом сейчас составляет почти 100%.

Агентство Телевидения Новости

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