Сегодня 13:45
Просмотров: 63
Правительство собирается продлить карантин до 1 октября
Правительство продлит карантин в Украине до 1 октября. Также Кабмин продлит режим чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
По словам Шмыгаля, эпидемическая ситуация контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу.
"Правительство продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года", - сообщил премьер.
Он отметил, что правительство готовит больницы, а количество коек с кислородом сейчас составляет почти 100%.
Загрузка...